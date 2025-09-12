Longarzo Skanata defiende el liderazgo

Tras haberse consagrado en la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting en Posadas, Renato Longarzo Skanata continúa con una gran temporada y se alista para un nuevo compromiso: la próxima fecha de la Fórmula 3 Entrerriana, que se correrá el fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Con apenas 15 años, el piloto posadeño vive un 2025 soñado. En su primera temporada en la Fórmula, ya consiguió victorias, podios y lidera el campeonato, demostrando una rápida adaptación y un rendimiento sobresaliente.
“Este fin de semana corremos en Concepción del Uruguay. Es un circuito en el que me suele ir bastante bien; ya logramos victorias y podios ahí, así que creo que no vamos a andar mal. Estoy confiado en que podemos tener un buen resultado”, expresó el piloto con entusiasmo por lo que viene.
El joven corredor también destacó el trabajo colectivo que hay detrás de cada logro. “El equipo me hace sentir muy cómodo porque trabajamos muy bien en conjunto. Están atentos a todos los detalles. La verdad es que eso me da mucha confianza”, remarcó.
2025 ya se perfila como un año histórico en su corta carrera. “Este año está siendo muy bueno. Es nuestro primer año en Fórmula, logramos victorias, podios y hoy estamos primeros en el campeonato. Estoy muy contento y vamos a seguir trabajando para poder terminar de la mejor manera la temporada”, concluyó.
Con la mirada puesta en Concepción del Uruguay, Longarzo Skanata buscará reafirmar su liderazgo y seguir consolidando un presente que promete un futuro de gran proyección en el automovilismo nacional.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
