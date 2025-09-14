Longarzo y Gorostiague abandonaron

Los misioneros Renato Longarzo y Valetino Gorostiague abandonaron en la primera final del 7 Evento de la Fórmula 3 Entrerriana, que se disputó ayer en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Renato comenzó el día con la clasificación y se ubicó en la 4ª posición con un tiempo de 1:13.216 para la mejor vuelta al trazado entrerriano y quedó a 187/1000 de Malek Elbacha, quien hizo la pole. Por su parte Gorostiague quedó en la 14° posición con un tiempo de 1:15.488.
En la final, los dos buscaron avanzar pero por distintos problemas tuvieron que abandonar cuando promediaba la prueba. El posadeño lo hizo en la 10ª vuelta y el obereño había abandonado en la 8ª vuelta.
Hoy desde las 8.30 irá la clasificación para la segunda final y desde las 12 se correrá la segunda final que será a 14 vueltas y que se podrá ver por el canal de Youtube de la Productora Perika.
El abandonó de Renato Longarzo Skanata provocó que el misionero pierda la punta del campeonato, pero buscará hoy sumar nuevamente fuerte para volverá a lo más alto del certamen que ahora domina Thiago Coffy. “Es un circuito en el que me suele ir bastante bien; ya logramos victorias y podios. Estoy confiado en que podemos tener un buen resultado”, dijo en la previa.
Fuente: El Territorio.
