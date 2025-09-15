El Brete y una cita única con la historia

El balneario El Brete, en plena avenida costanera de la capital provincial, se transformó este domingo en un museo a cielo abierto. Y es que arribó a la tierra colorada el Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino (ACA), una competencia enmarcada en la solidaridad que reúne a más de un centenar de reliquias de las cuatro ruedas.
Cerca de las 16, las primeras máquinas comenzaron a aparecer en el horizonte, por la avenida Urquiza de Posadas, ante la emoción del buen número de espectadores que se acercó para vivir el cierre de la segunda etapa de la competencia. A medida que los automóviles se fueron acomodando en ese sector, más público se acercó para disfrutar de la historia viva del automovilismo nacional.
Sin dudas, uno de los principales atractivos fue la Ford Coupé, modelo 1940, comandado por Marcelo Romano y Gonzalo Domínguez, binomio oriundo de la localidad bonaerense de Los Polvorines. La máquina hizo brotar en el recuerdo de los más memoriosos aquellas míticas jornadas del Turismo Carretera, cuando aún se corría por caminos y rutas de todo el país.
Entre los vehículos que participan de la edición 2025 del GP Histórico resaltaron también -entre otros- el Fiat 1500 Coupé de 1966, al mando de los azuleños Patricio O’Brien y Guillermo Abelleira; o el Volvo 122 S -también conocido como “Amazon” en Europa- modelo 1963 de los porteños Álvaro Moscoso y Ricardo Lamuedra. Claro que otra de las vedettes de la tarde posadeña fue la Chevrolet Coupé con el número 13 en sus laterales, al mando de los también porteños Juan Juyero y Sergio Saponara, que fue fabricado en 1937 y es la máquina más antigua que forma parte de la competencia.
La llegada a Posadas marcó el final de la segunda etapa del GP Histórico, que había arrancado este domingo por la mañana en la localidad correntina de Goya y pasado posteriormente por Saladas e Ituzaingó. Los motores volverán a encenderse este lunes en el Parque La Cascada, nuevamente sobre la Costanera posadeña, para iniciar la cuarta etapa, que recorrerá toda la provincia hasta llegar por la noche a Puerto Iguazú.
Fuente: Primera Edición.
