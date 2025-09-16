El Gran Premio Histórico Argentino ya corre en Misiones

El Gran Premio Histórico Argentino, ya se traslada hacia la ciudad de Puerto Iguazú. Los autos comenzaron a salir desde la Cascada de la Costanera de Posadas rumbo a la ciudad de las Cataratas. La caravana pasará por Oberá, recorrerá la ruta costara 2 pasando por Panambí, Alba Posse, El Soberbio, San Vicente y Puerto Iguazú.
Este martes descansarán en Iguazú y los autos descansarán en el Hito Tres Fronteras. El miércoles la etapa 4 se realizará por la ruta Nacional 12 hasta Posadas para seguir por Corrientes y hacer noche en Resistencia, Chaco. La competencia terminará el próximo viernes en la Costanera de Santa Fe.
La tierra colorada vive una experiencia única con la llegada de los autos del Gran Premio Histórico Argentino a Posadas. La llegada a la capital provincial fue seguida por fanático de los autos clásicos y antiguos que disfrutaron de ver ese museo andante que es la competencia de regularidad que año a año recorre miles de kilómetros.
Los vehículos, piezas únicas e invaluables, son exhibidos en las ciudades que conforman el recorrido, convirtiéndose en la atracción, no solo de fanáticos, sino también de familias que desean ver de cerca esas reliquias vivientes. Allí se presentan, en promedio, más de 150 máquinas con sus pilotos, de diferentes nacionalidades.
Esta prueba de regularidad es apasionante y se desarrolla en las rutas del país sorteando, muchas veces, las dificultades que propone la topografía. Se trata sobre todo de un evento que favorece directamente las actividades comerciales de las regiones en su recorrido de cerca de 3.500 kilómetros, durante los siete días que dura la competencia.
El Gran Premio Argentino Histórico es una fiesta popular que reúne público de todos los niveles. Su éxito cada año es mayor. Va camino a convertirse en un clásico y un evento estable dentro de los calendarios de festejos provinciales. Se encuentra dentro del calendario oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la categoría «Rallies de Regularidad», y otorga puntos por el Campeonato Argentino GPA y el CODASUR.
Esta prueba, además de la faz deportiva, tiene un fin solidario que se concreta a través de Caritas Argentina con sus delegaciones del interior. Al arribo de cada etapa, cada participante debe entregar obligatoriamente, cinco kilos de alimentos no perecederos para poder clasificar, recaudando aproximadamente 1.500 kilos en cada cierre de parcial, totalizando al final de la prueba casi 10 toneladas de alimentos que son repartidos en las localidades más necesitadas.
La última vez que el Gran Premio Histórico pasó por Misiones fue en el 2014, también disputado dos etapas.
El Recorrido
Descanso 16/9: Puerto Iguazú
Etapa 4 17/9: Puerto Iguazú – Resistencia
Etapa 5 18/9: Resistencia – Concordia
Etapa 6 19/9: Concordia – Santa Fe
Fuente: El Territorio.
