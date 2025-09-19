La legión misionera se ilusiona en el Turismo Pista

Este fin de semana se correrá la octava fecha del Turismo Pista (TP) en el autódromo de San Jorge (Santa Fe), un circuito que tendrá la presencia de los misioneros Jorge Possiel y Luciano Viana (Clase 3), con destacadas actuaciones en el automovilismo nacional.
Possiel viene de un gran triunfo en Río Cuarto, que lo motivó de cara a la recta final del campeonato, que lo ubica en la tercera ubicación con 190 puntos.
El certamen es liderado por Felipe Martini con 203 unidades, lo que quiere decir que el eldoradense está a 13 puntos del líder y con la ilusión de pelear el título hasta la última fecha.
En cuanto, al otro misionero, Viana se encuentra en el puesto 19 del campeonato, con un total de 54,5, entre los 44 pilotos de todo el país que conforman la Clase 3 del TP.
Por otra parte, Valentino Mattive anunció que no estará presente en esta cita en la Clase 2.
Cronograma
La actividad de la Clase 3, tendrá inicio este sábado con entrenamientos. Por la tarde, a las 16:10, se correrán las clasificaciones con los misioneros en pista.
Mientras que el domingo, la actividad seguirá desde las 10 y la gran final se llevará cabo a partir de las 13:50.
Clasificación – Campeonato
1°, Felipe MARTINI (Renault Clio), 203 puntos
2° Matías CANAPINO (Chevrolet Onix), 190.5 puntos
3° Jorge POSSIEL (Toyota Etios), 190 puntos
4° Tomás VITAR (Renault Clio), 157 puntos
5° Franco VILLABRILLE (Renault Clio), 144.5 puntos.
Fuente: Primera Edición.
