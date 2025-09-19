Possiel reconocido en Eldorado

En el marco de los festejos por el 106° aniversario de la ciudad de Eldorado, el piloto local Jorge Possiel recibió un especial reconocimiento por su destacada trayectoria en el automovilismo y por representar a la ciudad en competencias de nivel nacional.
La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Sarmiento, frente al edificio municipal, con la presencia del Intendente, Rodrigo Durán, la viceintendente, Lorena Cardozo, funcionarios del gabinete municipal y público en general.
Possiel, actual protagonista en la Clase 3 del Turismo Pista, ha construido una carrera deportiva basada en la dedicación, el esfuerzo y la pasión por el automovilismo, convirtiéndose en un referente. Este reconocimiento no solo destaca sus logros en las pistas, sino también su compromiso con la comunidad y su rol como embajador de Eldorado en todo el país.
“Tratando de representar a través del deporte a la ciudad de Eldorado, siendo lo más competitivo y fairplay posible en un deporte muy difícil, muy competitivo. Un honor para mí esto y espero que sirva como ejemplo para los demás jóvenes que les gusta este deporte y el deporte en general, de que con sacrificio se llega”, expresó Possiel al recibir la distinción.
Fuente: Primera Edición.
