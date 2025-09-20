Luciano Viana clasificó tercero

Luciano González y el Toyota Etios que atiende el ZP Sport se quedaron con la clasificación general de la Clase Tres del Turismo Pista en el Gran Premio Avanzar, Copa A&L Distribuidora, que se desarrolla en el autódromo de San Jorge y corresponde a la octava fecha de la temporada 2025. Matías Canapino y el eldoradense Luciano Viana terminaron como los escoltas.
Jorge Possiel, por su parte, se ubicó 22° a 1″010/1000 del poleman.
Con el 1:28.626 que consiguió en la primera tanda cronometrada, González pudo consumar su primera pole position dentro de la divisional mayor. El piloto de Sa Pereira relegó por 119 milésimas a Canapino y por 255 a Viana, mientras que Federico Hermida se metió cuarto, a 258 y Matías Cravero concluyó quinto, a 361.
La sexta posición le correspondió a Dino Cassiano, Tomás Vitar fue séptimo, Franco Fauret octavo, Nicolás Pezzucchi noveno y Ezequiel Bossio décimo.
Con estos resultados, González largará junto a Hermida en la primera serie, Canapino hará lo propio con Cravero en la segunda y Viana partirá a la par con Cassiano en la tercera. Las baterías de la Clase 3 del Turismo Pista se pondrán en marcha mañana a las 10:10, 10:40 y 11:10, respectivamente.
Fuente: prensa APTP.
