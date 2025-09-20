Possiel y Viana salen a la pista en San Jorge

El autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe, es el escenario donde se disputará la 8ª fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Pista y el eldoradense Jorge Possiel llega prendido en la lucha por el título.
Antes de partir, el piloto recibió un especial reconocimiento en el marco de los festejos por el 106° aniversario de Eldorado por su destacada trayectoria en el automovilismo y por representar a su ciudad en las competencias de nivel nacional.
“Tratando de representar a través del deporte a la ciudad de Eldorado, siendo lo más competitivo y fairplay posible en un deporte muy difícil, muy competitivo. Un honor para mí esto y espero que sirva como ejemplo para los demás jóvenes que les gusta este deporte y el deporte en general, de que con sacrificio se llega”, expresó al recibir la distinción.
En el campeonato de la Clase 3, Jorge se encuentra tercero con 190 unidades y dos victorias en su haber. El líder es Felipe Martini con el Clio, que tiene 203.5 puntos. En segundo lugar, se ubica Matias Canapino con el Onix y posee 190.5 unidades.
La variable que se utilizará el fin de semana tiene 3120 metros de extensión. El Antolín Competición hizo los controles de rutina en chasis y motor luego de Río Cuarto sobre el Toyota Etios y todo está pronto para que comience el programa del fin de semana.
“Estamos firmes para esta carrera después de la victoria en Río Cuarto, con el equipo estamos transitando un momento muy bueno y más prendidos en el campeonato que nunca. Vamos con ganas de repetir el resultado, como siempre dando lo mejor y tratando de sumar. Gracias a todos los sponsors”, cerró.
Por su parte, Luciano Viana va motivado en un trazado que le trae grandes recuerdos, pero además en el que tuvo la oportunidad de realizar pruebas.
Viana viene de una remontada en la carrera final de la fecha pasada (largando en los últimos lugares y finalizando 16), una actuación destacada en cuanto a sobrepasos y el objetivo en esta cita santafesina será redondear un resultado entre los primeros puestos a bordo del Etios atendido por la estructura mendocina del Antolín Competición.
En la previa, expresó estar “motivado porque es un circuito donde pudimos probar antes de la carrera de Río Cuarto”.
Viana se ubica 19º con 54,5 puntos en un campeonato de 32 protagonistas en el Campeonato de la categoría mayor del Turismo Pista.
La división mayor saldrá a pista recién hoy a las 8.20 con el primer ensayo y a las 11 será el segundo entrenamiento. La clasificación tendrá lugar a las 11 y contará con transmisión televisiva de DeporTV. La clasificación definitiva tendrá lugar a las 16.10 y se verá por la TV Pública.
Fuente: El Territorio.
