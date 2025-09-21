Luciano Viana ganó la tercera serie

El piloto eldoradense se impuso este domingo en el tercer y último parcial de la Clase 3 del Turismo Pista, que disputa la 8ª fecha de su calendario en el autódromo de San Jorge, Santa Fe.
A bordo de su Etios, Viana superó por escaso margen a su escolta, Franco Villabrille, mientras que un poco más atrás arribó el tercero, Dino Cassiano.
Como la serie ganada por el misionero fue la más rápida de las tres, Luciano Viana largará la final desde el primer lugar de partida.
Jorge Possiel, por su parte, arribó 7° en la primera batería, ganada por Luciano González.
El misionero, que busca su primera victoria de la temporada 2025, se adjudicó la serie más veloz en San Jorge con el Toyota Etios del Antolín Competición y compartirá la 1ª fila con Luciano González (Toyota Etios). Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) se impuso en la batería más lenta de esta fecha.
El local Luciano González (Toyota Etios) cosechó su 2º triunfo parcial de la temporada (el otro había sido en Paraná) tras una cerrada disputa con Federico Hermida Alonso (Toyota Etios). De hecho, se tocaron en la 3ª vuelta y el piloto del Tigre Racing cayó a la 6ª posición. “Fue una maniobra muy sucia”, dijo el quilmeño. Ezequiel Bosio (Toyota Etios) heredó el 2º lugar y acosó al líder pero sin ninguna oportunidad clara de sobrepaso. El “Tato” terminó el parcial con lo justo, ya que se quedó sin frenos en la última curva.
“Fue una serie difícil porque el auto me quedó muy de cola y cambió mucho el grip de la pista. Con Hermida fue un roce de costado. Algo le tiene que haber pasado, porque no es normal perder esa velocidad. Si eso no está permitido, no hay más automovilismo”, indicó González en Campeones Radio y AM590 Continental.
Los hinchas de Ford vuelven a ilusionarse de la mano de Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic), ganador de la segunda batería, que resultó apenas 0s582 más lenta que la primera. El cordobés salió victorioso de la lucha que se dio en el primer giro con Franco Fauret (Toyota Etios) y luego heredó la punta ante los inconvenientes de Matías Canapino (Chevrolet Onix) para lograr su 2ª victoria en series del año (y la 2ª del “Óvalo”).
“Saqué de donde no tenía para defenderme. Franco (Fauret) estaba fuerte y me venía exigiendo por demás. No tenía más opción que hacerla lenta para ganarla. Creo que no estamos para ganar la Final, pero eso no importa, con que hagamos un podio creo que es suficiente”, indicó Cravero.
Por su parte, el arrecifeño, que había largado desde la “pole”, se retrasó en la 2ª vuelta y abandonó en la 4ª. “Largué y ya empezó a fallar: se ponía en 3 cilindros hasta que se quedó ahí”, explicó el piloto del Febase Performance en Campeones Radio y AM590 Continental.
La final de la Clase 3 se largará a las 13:50, con un recorrido de 20 vueltas ó un máximo de 30 minutos al circuito de 3.260 metros.
Fuente: Campeones y redacción Deportes Misiones.
