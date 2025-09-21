Viana y Possiel abandonaron la final

El quilmeño Federico Hermida (Toyota Etios) del Tigre Racing logró una soñada 1ª victoria al imponerse en la final de la Clase 3 del Turismo Pista en San Jorge luego de largar desde la 13ª posición.
Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) y Tomás Vitar (Renault Clio) completaron el podio.
Luciano Viana (Etios), que había largado en la primera fila, abandonó faltando 5 giros, culminando 25° y Jorge Possiel (Etios) terminó 24° con 4 vueltas menos.
En un fin de semana muy especial por la reciente muerte de su madrina, Federico Hermida Alonso (Toyota Etios) logró una espectacular 1ª victoria en la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de San Jorge luego de largar desde la 13ª posición. Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) y Tomás Vitar (Renault Clio) fueron sus escoltas en la 8ª fecha del campeonato 2025.
La 9ª y anteúltima fecha del Turismo Pista será en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, del 17 al 19 de octubre.
Comentarios recientes