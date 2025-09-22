La mala fortuna de Viana en San Jorge

Para los misioneros la suerte no estuvo de su lado en la 8° fecha del Turismo Pista que se disputó en San Jorge.
Luciano Viana, que había largado en la primera fila, abandonó faltando cinco giros cuando venía ganando con amplia diferencia la carrera, pero sufrió la rotura del semieje del Toyota Etios para quedar 25°.
“Lamento no poder regalarle la victoria a mi gente, a los misioneros, a los eldoradenses. Igual lo que hice sirve (ganó su primera serie y clasificó 3ro) mucho al ánimo y además saber que uno puede estar competitivo”, dijo el misionero.
Jorge Possiel (Etios), terminó 24° con cuatro vueltas menos, acusando el mismo problema: cuatro giros antes del banderazo final se rompió el semieje del Etios y debió abandonar cuando se posicionaba 11º.
El quilmeño Federico Hermida (Toyota Etios) -del Tigre Racing- logró una soñada primera victoria al imponerse en la final de la Clase 3, luego de largar desde la 13ª posición. Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic) y Tomás Vitar (Renault Clio) completaron el podio.
La 9ª y anteúltima fecha del Turismo Pista será en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, del 17 al 19 de octubre.
Fuente: El Territorio.
