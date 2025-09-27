Buen inicio de la dupla Vivian y Morgenstern

En el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires comenzó la actividad oficial de la 19ª edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, correspondiente a la octava fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, con Leonel Pernía (Honda ZR-V) como el más veloz en el primer entrenamiento oficial.
Precisamente el tetracampeón Argentino de TC2000, que comparte su auto con Ignacio Montenegro, se quedó con el mejor tiempo luego de cronometrar 1m15s835/1000 a una velocidad promedio de 159,172 km/h.
En segundo lugar, quedó Franco Vivian-Rafael Morgenstern (Chevrolet Tracker) a 0.485/1000 y tercero fue Tiago Pernía-Diego Ciantini (Honda ZR-V) a 487/1000.
La actividad sigue hoy desde las 8.50 con el 3° entrenamiento, mientras que la clasificación se realizará desde las 11.40. La primera parte de los 200 kilómetros se correrán desde las 15.55 a 30 minutos o 18 vueltas. Mañana desde las 12.30 se correrán otros 60 minutos o 42 vueltas para completar los 200 kilómetros de Buenos Aires y determinar los ganadores.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes