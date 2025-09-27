Mairú buscará avanzar en la primera final de la Fórmula 3 Metropolitana

La misionera Mairú Herrera Ahuad se ubicó en la 21° posición en la clasificación de la 8° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en Buenos Aires.
La posadeña comenzó la jornada trabajando con el Dital Fórmula en los entrenamientos y luego de las dos tandas se ubicó en la 21° posición con un tiempo de 1:29.986.
Para la clasificación el equipo entrerriano hizo cambios que no le cayeron bien al auto de la misionera y marcó 1:30.038 para la mejor vuelta al trazado de 4,265 metros de extensión. La pole la marcó Malek El Bacha con 1:28.544.
Con este resultado, Mairu largará 7° en la tercera serie y buscará avanzar pensando en la final del domingo. Mientras que cerrará la jornada con la disputa de la primera final, que la tendrá largando desde la 21° posición.
Mairu agradeció a mi familia, al equipo Dital Fórmula por el trabajo, a los sponsor Crucero del Norte -Grupo Petri, Delidrinks Sucursal Puerto Rico, Yerba Mate Rosamonte, Mega Seguridad, Ferretería La Bola de Oro, Qué Frío Hielos.
El sábado la categoría retomará la actividad con las tres series clasificatorias que se largaran 10:30, 10:55 y 11:20. Mientras que a las 15.05, la Fórmula 3 Metropolitana definirá la primera final de la fecha quedando para el domingo la segunda que se largará a las 11:05, ambas de 20 minutos o 12 vueltas de duración.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
