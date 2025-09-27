Mairú no pudo terminar la primera final en La Plata

La misionera Mairú Herrera Ahuad tuvo que abandonar en la primera final de la 8° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en Buenos Aires.
La posadeña comenzó la jornada con la disputa de las series que ordenan la grilla de la final del domingo. En una pista muy complicada por la lluvia, la misionera largó en la 7° posición en la tercera serie y se pudo mantener en esa ubicación a lo largo de las 5 vueltas. Cristian Galeano se llevó el parcial. Los otros ganadores fueron Stefano Polini y Agustín Fulini.
Para la primera final el Dital Fórmula realizó mejoras y el auto de la misionera pegó un salto. Así venía a avanzando y sobre el final, a falta de una vuelta, se rompió la parrilla de suspensión y tuvo que abandonar. La competencia fue ganada por Agustín Fulini.
“Veníamos bien, con buen ritmo y sobre el final empiezo a sentir una vibración y se me hacía cada vez más difícil llevarlo hasta que se rompió la parrilla de suspensión”, indicó la misionera.
El domingo la segunda final se largará a las 11:05, y tendrá una duración de 20 minutos o 12 vueltas.
Fuente: El Territorio.
