Morgenstern fue segundo en los 200 kilómetros de Buenos Aires

El obereño Rafael Morgenstern, con la Chevrolet Traker del Pro Racing de Franco Vivian se ubicó en la segunda posición en la primera parte de los 200Km de Buenos Aires del TC2000, que se disputó este sábado en el circuito número 8 del trazado porteño. La victoria parcial quedó en manos de Santiago Urrutia, quien corrió con el Toyota Corolla Cross de Matías Rossi.
Debido a la lluvia, a primera hora de la mañana, las autoridades de la prueba resolvieron cambiar el escenario y correr en el circuito N°8, lo que de alguna manera perjudicó a la dupla Vivian-Morgenstern.
Así la dupla clasificó en la 9° posición con un tiempo de 1m34s441/1000. La pole la consiguió Leonel Pernía (Honda ZR-V).
Bajo la lluvia, se largó la primera parte de la competencia, y Juan Manuel Casella es quien picó en punta. Detrás suyo se ubica Santiago Urrutia y Leandro Juncos se ubica en la tercera posición.
Luego del auto de seguridad producto del golpe entre José Malbrán y Antonino García, se relanza la carrera. Casella pierde el primer lugar, y es capturado por Urrutia a bordo del auto de Matías Rossi. Juncos se ubica segundo, mientras que Rafael Morgenstern está tercero. Morgenstern alcanza el segundo lugar una maniobra después, dejando a Juncos tercero.
Luego de 18 vueltas cae la bandera a cuadros y Urrutia se quedó con la carrera, Morgenstern culminó segundo.
El domingo desde las 12.30 se correrán otros 60 minutos o 42 vueltas para completar los 200 kilómetros de Buenos Aires y determinar los ganadores.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
