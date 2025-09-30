Morgenstern dijo adiós al automovilismo con un podio

El obereño Rafael Morgenstern concluyó tercero junto a Franco Vivian (Chevrolet Tracker) en los 200 kilómetros del TC2000 que se corrieron en Buenos Aires y en lo que fue la despedida del automovilismo para el misionero.
Luego de la primera etapa del sábado, «Rafa» y Vivian lograron subirse al podio el domingo por detrás de Emiliano Stang/Antonio García (Toyota Corolla) y de Matías Rossi/Santiago Urrutia (Toyota Corolla), ganadores de la prueba.
Tras recibir la invitación de Vivian y en la previa de la octava fecha de la temporada, Rafa había adelantado que la prueba marcaría su adiós del automovilismo.
“Dejé de disfrutarlo, me dieron ganas de venir por mi amigo Franco, pero sacando eso, no tengo más ganas de correr. En la vida hay que hacer las cosas que uno quiere y disfruta. Probablemente esta sea la última”, había dicho Morgenstern al portal “Carburando”.
A nivel nacional, ”Rafa” compitió en el TC, TC2000, Top Race y Fórmula Renault, donde fue bicampeón; mientras que en el exterior fue protagonista en la Fórmula Renault de Italia, Europa y Brasil.
Fuente: Primera Edición.
