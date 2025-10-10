Okulovich llega motivado a Rosario

Motivado, como sucede en la antesala de cada carrera, y con muchas ganas de acelerar el VW Vento del Martos Competición, el misionero saldrá a la pista santafesina con el objetivo de mantener e incrementar la competitividad y sumar puntos para seguir escalando posiciones.
“El auto tiene recién tres carreras y está en pleno proceso de evolución. Con el equipo aprovechamos el receso luego de Buenos Aires para seguir puliendo algunos detalles del funcionamiento general”, explicó Carlitos. Y al respecto, agregó: “para Rosario el Vento va tener algunos cambios, por ejemplo, mejoras en el motor y en la toma de aire, entre otros, para seguir avanzando. La idea es que todo ese trabajo se note en pista y podamos ser protagonistas”.
El autódromo Rosario, ubicado en la ciudad homónima, tiene 4000 metros de extensión en sentido horario. La actividad en pista para el piloto obereño comenzará el sábado con dos tandas de entrenamientos (10.20 a 10.50/12.40 a 13.10), previas a la clasificación. El momento de buscar el mejor tiempo se iniciará a las 16.10 con transmisión de la TV Pública, DEPORTV y la plataforma Motorplay.
Luego de nueve fechas disputadas, Carlitos marcha en la 12ª posición del campeonato de la Clase 3 con 115 puntos.
Cronograma de Actividades
Clase 3
Sábado 11:
9.40 a 10.50 1° entrenamiento (Grupos B-A)
12.00 a 13.10 2° entrenamiento (Grupos B-A)
16.10 a 16.20 Clasificación (Grupo A)
16.25 a 16.35 Clasificación (Grupo B)
16.40 a 16.50 Clasificación (Grupo C)
(*) Transmisión Motorplay de 12 a 13.10
(**) Transmisión TV Pública – DEPORTV – Motorplay de 15 a 17
Domingo 12:
10.10 1ª serie – 5 vueltas
10.40 2ª serie – 5 vueltas
11.10 3ª serie – 5 vueltas
13.30 Final a 20 vueltas o 40m
(*) Transmisión TV Pública – DEPORTV – Motorplay de 10 a 14.30
Fuente: prensa Okulovich.
