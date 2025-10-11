Renato Longarzo defiende la punta

Los misioneros Renato Longarzo y Valentino Gorostiague correrán el 8 Evento de la Fórmula 3 Entrerriana, que se disputará el fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
El Typek Competición, que dirige el Jorge Typek, hizo un repaso general del auto de Renato, cambió la caja, que fue el problema que lo complicó en la última fecha. Renato llega como líder del campeonato con 183 puntos y buscará estirar la diferencia con sus perseguidores Thiago y Valentín Coffy, que suma 176 y 169 unidades respectivamente.
“Este fin de semana vamos a Concepción del Uruguay, vamos a ir a defender la punta del campeonato, en un torneo muy apretado, se que no será fácil, pero tenemos un buen elemento mecánico que nos entrega Jorge Typek”, expresó.
Renato Longarzo agradeció “a la familia que siempre me apoya en especial a mi papá que siempre me acompaña, a los sponsor que hacen posible que estemos compitiendo a nivel nacional”.
Auto renovado para Gorostiague
En el receso, el Gorostiague Racing, desarmó por completo el auto, cambió el piso, hizo un repaso completo del auto y lo dejó listo para salir a pista. El obereño se ubica en la 16° posición del campeonato con 42 unidades.
“Vamos por un fin de semana, queremos funcionar bien, poder girar y terminar el fin de semana sería muy bueno en lo anímico”, expresó el misionero.
Valentino agradeció a la familia y a los sponsor que se van suman a este proyecto Supermercados El Cóndor, Oscar Villagra, Manantial de Oro, Garay Energy, Yerba Mate Don Basilio, Cristo Rey Automotores, Reich Automotores, Pollería Maxyfranco, Tienda Sil-Mar, Valiente Calco, y Cristo Rey Automotores.
La Fórmula 3 Entrerriana comenzará su actividad oficial el sábado desde las 10.45 irán los entrenamientos. Desde las 14.45 irá la clasificación y desde las 17.15 se disputará la 15° final a 14 vueltas. El domingo desde las 9 irá la clasificación para la fecha 16 y desde las 12.15 se correrá la 16 final que será a 14 vueltas y que se podrá ver por el canal de Youtube de la Productora Perika.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
