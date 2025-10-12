Carlitos Okulovich avanzó y llegó 16º

Carlitos Okulovich concluyó decimosexto en la final de la Clase 3 del TN-APAT, disputada esta tarde en el autódromo Rosario, Santa Fe, en el marco de la 10ª fecha del Campeonato 2025.
Tras largar desde el 27º cajón de la grilla, el obereño guió al Vento (Martos Competición) durante 22 vueltas en una pista exigente, superando autos y aprovechando las circunstancias de la carrera hasta finalizar en el Top 16 entre 33 autos.
La jornada dominical comenzó antes, a media mañana, con la serie. Ahí, en la primera vuelta, Carlitos padeció una situación que terminó condicionando el resultado.
En plena lucha, un toque de Julián Santero provocó la rotura del escape y los gases emanados de esa pieza comenzaron a ingresar al habitáculo. Afectado por esas condiciones, Carlitos se fue retrasando y terminó 10º.
El resultado de la batería estableció la posición de largada en la grilla de la final. Partió desde el fondo, desde el cajón 27, pero vuelta tras vuelta el auto fue incrementando el ritmo y le permitió avanzar. De esa manera, cruzó la meta en la 16ª posición.
“Lamentablemente en la serie recibí un toque de Santero, justo en el escape, que se rompió y empezaron a entrar muchos gases. Fue complicado seguir así, pero llegué de casualidad”, relató. Después -continuó Carlitos- “el auto funcionó muy bien en la final, pero Rosario es un circuito muy complicado para avanzar”.
Con diez de las 12 fechas del calendario disputadas, el misionero se ubica en el 13º puesto del campeonato con 120 puntos. La próxima fecha (11ª), está programada para el 8 y 9 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba, donde la categoría se presentará por segunda vez en la temporada. “Volveremos a Río Cuarto, donde corrimos en mayo, y considero que en esa pista podemos andar muy bien, vamos a trabajar para ese objetivo con el Martos Competición”, indicó el piloto misionero.
Fuente: Prensa & Difusión Carlitos Okulovich.
