Longarzo y Gorostiague abandonaron

Puede ser una imagen de texto

El posadeño Renato Longarzo había clasificado 6° pero ni bien iniciada la final tuvo que abandonar por la rotura del acelerador. Con este resultado el misionero perdió la punta del campeonato de la Fórmula 3
Peor suerte tuvo Valentino Gorostiague (foto) que rompió el motor en el primer entrenamiento y no pudo tomar parte de la actividad de ayer. El equipo cambiará el impulsor para la final del domingo.

Desde las 9 irá la clasificación para la fecha 16 y a las 12.15 se correrá la 16 final que será a 14 vueltas y que se podrá ver por el canal de Youtube de la Productora Perika.

Fuente: Mundo Motor Misiones.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/automovilismo-nacional/2025/10/12/longarzo-y-gorostiague-abandonaron-2/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.