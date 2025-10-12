Longarzo y Gorostiague abandonaron

El posadeño Renato Longarzo había clasificado 6° pero ni bien iniciada la final tuvo que abandonar por la rotura del acelerador. Con este resultado el misionero perdió la punta del campeonato de la Fórmula 3
Peor suerte tuvo Valentino Gorostiague (foto) que rompió el motor en el primer entrenamiento y no pudo tomar parte de la actividad de ayer. El equipo cambiará el impulsor para la final del domingo.
Desde las 9 irá la clasificación para la fecha 16 y a las 12.15 se correrá la 16 final que será a 14 vueltas y que se podrá ver por el canal de Youtube de la Productora Perika.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
Comentarios recientes