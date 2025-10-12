Okulovich clasificó 13° en la Clase 3

El misionero salió a la pista en el segundo grupo y registró un tiempo de 1m44s106/1000 que lo dejó inicialmente en el octavo puesto y luego, con el avance de la sesión, se fue reacomodando hasta concluir 13º.
La 10ª fecha del Campeonato 2025 comenzó este sábado con los entrenamientos y la clasificación y continuará este domingo con las series y la final.
“Este resultado marca un buen inicio de la fecha. Lo más importante es que tenemos un buen auto, para correr con buen ritmo. Eso nos genera confianza para poder avanzar mañana. Estoy muy agradecido al Martos Competición por el trabajo y a los hermanos Riva por la motorización”, expresó Okulovich.
Con el resultado conseguido en la clasificación, este domingo Carlitos formará parte de la primera serie. A partir de las 10.10, largará desde la 5ª posición la batería programada a cinco vueltas.
Fuente: Prensa & Difusión Carlitos Okulovich.
