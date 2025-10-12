Pastori arribó 4° en la serie y Beitia 5°

Se cerró el primer día de actividad de la 10° fecha del TN en el autódromo municipal «Juan Manuel Fangio» de Rosario, Santa Fe y el posadeño Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) fue el mejor misionero.
El posadeño clasificó 5° en la Clase 2; pese a un toque logró terminar 4º y largará 10° la final por que su serie, que fue ganada por Bautista Damiani (Toyota Yaris) fue la más rápida.
Iñaki Beitia (Toyota Yaris) clasificó en la 15° y en la serie largó en la 6° posición y pudo avanzar una posición y vio la bandera a cuadros en la 5° posición.
Pastori largó segundo en la segunda serie y, en el inicio de la batería, el «Mosquita» perdió la posición con Alejo Cravero (Toyota Etios) y un par de vueltas después se tocó con el cordobés para terminar en la 4º posición.
“Tendremos que buscar avanzar si queremos sumar fuerte”, explicó Pastori.
El posadeño agradeció “mi familia por el apoyo de siempre, a todo el JPM Racing y a los auspiciantes, John Deere Interagrovial S.A., Crucero del Norte, LPT Industries, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, Pato Pampa, Agrobrokers, Bordafax, Yerba Mate Don Basilio y PDM División Electrónica”, finalizó.
Beitia quinto en la serie
“Pudimos ganar un puesto en la serie, buscaremos seguir avanzando en la final», afirmó el posadeño.
«Muy agradecido obviamente con el equipo, familia, amigos, y todos los que hacen posible que podamos estar presentes y a los sponsor que me acompañan, TCG, Upper Crock, Yerba Mate Don Basilio, González Automoiles SA y Metalúrgica Franco”, finalizó el piloto.
