Pastori metió podio en Rosario

El piloto misionero Juan Pablo Pastori redondeó un gran resultado en la 10° fecha del Turismo Nacional disputada en Rosario este fin de semana.
Luego clasificar quinto y culminar cuarto en su serie, este domingo peleó y logró subirse al podio de la Clase 2 a bordo de su Chevrolet Onix.
A falta de dos fechas, Pastori se ubica tercero en el campeonato con 207 puntos, a tan solo 20 unidades del puntero Gonzalo Antolin y por debajo de Joaquin Cafaro, este último quien fue su rival directo en la carrera disputada este domingo y tras un par de vueltas de muchos roses, pudo sobrepasar y mantener la 3era posición para descontarle puntos.
Quedan dos fechas en disputa, el 9 de noviembre en Río Cuarto y el 30 de noviembre en San Martín de Mendoza. El piloto misionero llega con las chances intactas para el final del campeonato, y en busca de coronar en la Clase 2 del “chapa-chapa”.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes