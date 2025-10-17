Jorge Possiel rumbo a La Pampa

El piloto eldoradense llega tercero en el campeonato de la Clase 3 del Turismo Pista, con chances firmes de pelear por el título en la anteúltima fecha del año en Toay.
Luego de dos años vuelve el Turismo Pista al autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa. La anteúltima fecha del campeonato se disputará sobre el trazado de 4.148 metros de extensión y otorgará puntaje doble.
El piloto de Eldorado, Jorge Possiel se ubica tercero en la tabla de posiciones con 191 puntos y 10 kilos de lastre. El misionero llega cumpliendo con todos los requisitos para pelear por el campeonato de la Clase 3. El líder es Felipe Martini con 219.5 y segundo Matias Canapino con 202.5.
El Etios atendido integralmente por el Antolín Competición fue controlado en su totalidad y aguarda el inicio de la actividad oficial el día sábado con los entrenamientos desde las 8.20. Mientras que, la segunda tanda comenzará a las 11.
Las clasificaciones de la división mayor se realizarán a las 13.55 y 16.10. Contará con transmisión de DeporTV. En tanto que, el domingo desde las 10.05 se correrán las series y desde las 13.52 la 9ª final del año y podrá verse por la TV Pública.
“Estamos muy motivados, venimos con un buen funcionamiento. Regresamos a La Pampa luego de dos años, un circuito muy rápido y exigente. Como siempre saldremos a dar lo mejor y trataremos de seguir prendidos en la pelea hasta el final. Gracias a todos los sponsors: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Km 14 Senderos en la Selva, Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatessen, Apart Sombras del Paraná”, cerró Jorge.
Fuente: María Sol Feversani, prensa.
Comentarios recientes