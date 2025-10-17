Sigue prendido en el campeonato

El piloto misionero Renato Longarzo cumplió una buena actuación en la Final 2 de la octava fecha de la Fórmula 3 Entrerriana, que se disputó el pasado domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
Luego de un sábado donde tuvo que abandonar la primera final por un problema con el acelerador y perder la punta del campeonato, el Typek Competición reparó la unidad y el domingo Renato salió a la pista con el firme objetivo de recuperar el terreno perdido.
A primera hora salió a clasificar y se ubicó en la sexta posición con un tiempo de 1:14.006 y quedó a 0.813 milésimas del poleman, Tomas Pellandino.
En la final, el misionero salió con el objetivo de avanzar y así lo hizo hasta llegar al tercer puesto, pero nuevamente un problema en el acelerador hizo que se retrase y vea la bandera a cuadros en el cuarto lugar.
El ganador de la competencia fue Valentín Coffy, quien ahora pasó a liderar el campeonato con 210 unidades.
Por su parte, Renato, con los puntos obtenidos el domingo, quedó segundo con 199 unidades, al tiempo que en el tercer lugar de las posiciones se ubica Thiago Coffy con 197 unidades.
“Fue un fin de semana complicado con el acelerador, no nos dejó correr el sábado y el domingo volvió a fallar. Si bien pudimos sumar puntos, ahora quedamos segundos en el campeonato. Hay que seguir trabajando y a pensar en la próxima”, indicó el joven piloto misionero al término de la competencia.
Renato Longarzo agradeció “a la familia que siempre me apoya, en especial a mi papá que siempre me acompaña, y a los sponsor que hacen posible que estemos compitiendo a nivel nacional”.
La novena y última fecha de la temporada de la Fórmula 3 Entrerriana tendrá lugar el 23 de noviembre venidero, en escenario a confirmar por la Federación Entrerriana de Automovilismo Deportivo.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes