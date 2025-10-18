La legión misionera va por todo en Toay

Este fin de semana se correrá la novena fecha del Campeonato de Turismo Pista (ACTC) en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa. El veloz trazado tendrá una fecha clave en plena definición de los campeonatos.
En la Clase 3, el misionero Jorge Possiel llega tercero en el certamen, mientras que Luciano Viana viene de su mejor presentación tras imponerse en la serie y escapársele, a poco del final, su primer triunfo.
Recordemos que Viana clasificó tercero y ganó la serie más rápida la fecha pasada en San Jorge (Santa Fe) en una gran presentación. Ahora, el piloto eldoradense irá por la revancha tras sufrir la rotura del Etios a poco del final de carrera.
En la previa del viaje a La Pampa, expresó: “Con muchas ganas después de aquel gran fin de semana que tuvimos en San Jorge. A pesar que se me escapó el triunfo, fue un gran incentivo porque demostré que pude andar competitivo con una herramienta impecable que me entregó el equipo”.
En cuanto al auto, precisó: “Se realizó un repaso general al auto de cara a esta fecha. Especialmente se trabajó en los palieres, también en los frenos y en general, estamos bien para La Pampa” afirmó Lucho quien es compañero de estructura del Antolín Competición con el otro misionero, Jorge Possiel quien lucha por el campeonato.
La ilusión de ir por los puntos
En una penúltima fecha que será clave por los puntos, sobre todo para quienes luchan por el campeonato, Possiel llegará en la tercera posición del Campeonato de la Clase 3 con grandes pretensiones de ir por la victoria y sumar lo máximo posible.
Sabe que está ante una chance inolvidable para él, por lo que la concentración y el trabajo previo en equipo serán claves.
En un circuito veloz, con muchas rectas, a la hora de clasificar este viernes por la tarde será decisivo en la succión y la estrategia de competencia para arrancar de la mejor manera el fin de semana.
Luego de la postergación del Misionero de Karting y SuperKart sobre tierra, los fanáticos del automovilismo estarán centrados con lo que hagan los misioneros en La Pampa ya que no habrá otra actividad provincial.
