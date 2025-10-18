Viana y Possiel lejos en la clasificación

Matías Canapino (foto) y el Chevrolet Onix del Febase Performance prevalecieron en la clasificación general de la Clase Tres del Turismo Pista en el Gran Premio Fric-Rot, el cual se desarrolla este fin de semana en el autódromo de La Pampa y corresponde a la novena fecha de la temporada 2025. Nicolás Pezzucchi y Dino Cassiano se mantuvieron como los escoltas.
Con el 1:25.997 conseguido en la primera tanda cronometrada, Canapino se sostuvo en lo más alto de la tabla y sentenció su segunda pole position en lo que va del año. El oriundo de Arrecifes aventajó por 10 milésimas a Pezzucchi y por 15 a Cassiano, mientras que Martín Chico se colocó cuarto, a 59 y Matías Cravero fue quinto, a 90.
Luego concluyeron Felipe Martini, Juan Aranega, Mauro Salvi, Franco Villabrille y Gastón Fontana.
Luciano Viana clasificó 16°, a 966 milésimas y Jorge Possiel 23° a 1 segundo y 223 milésimas, ambos con Toyota Etios.
Con estos resultados, Canapino partirá junto a Martín Chico en la primera serie, Pezzucchi hará lo propio con Cravero en la segunda y Cassiano largará a la par con Martini en la tercera.
Las baterías de la Clase Tres del Turismo Pista se pondrán en marcha mañana a las 10:05hs, 10:30hs y 10:55hs, respectivamente.
Fuente: prensa APTP.
