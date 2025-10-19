Luciano Viana fue 9° en la final del Turismo Pista en Toay

El piloto de Eldorado, Luciano Viana (Toyota Etios) finalizó la 9° fecha del Campeonato de Turismo Pista Clase 3 (ACTC) en el noveno puesto tras la carrera disputada este domingo en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
Fue un fin de semana de menos a más en cuanto a los puestos de vanguardia. El domingo arrancó la jornada partiendo desde el sexto lugar de la primera serie clasificatoria y pudo avanzar para finalizar cuarto. La buena labor en el parcial le otorgó largar en el décimo puesto de la carrera final de la Clase 3 en una grilla de 37 autos.
Jorge Possiel (Toyota Etios), no pudo largar la final por un fallo eléctrico, luego de ubicarse 7° en la segunda serie.
El Toyota Etios del Antolín Competición se mostró con gran potencial y Lucho lo plasmó en buena parte de la competencia incluso progresando en el clasificador, pero también el ir al límite y en una pista que en varios sectores claves se transitaba por lo sucio lo hizo retroceder y defender el Top Ten. Al final del día, con la planilla oficial de resultados se conoció que Luciano Viana se ubicó en el 9° puesto.
Al finalizar la jornada expresó: “fue una carrera en el cual tuve una buena herramienta y la idea era avanzar, también fue complejo porque iba al límite y en ciertos sectores encontré la pista sucia. Iba al límite en un circuito que encontró lo sucio y el viento que se sentía. Si me pasaba un poquito me iba a lo sucio, la mugre era por el viento. Debía controlar el auto con esas condiciones sabiendo que no podía perder la cuerda”.
“El auto de Alaux sufrió una rotura y me quedé yo estaba atrás, y fue donde perdí unos puestos. Cometí algunos errores, de todos modos, pude terminar entre los 10. Terminó siendo positivo”, agregó.
La victoria en esta penúltima fecha quedó en manos del olavarriense Nicolás Pezzucchi (Ford Fiesta Kinetic) segundo se ubicó Gabriel Fontana y completó el podio Federico Stieglitz.
Por su parte, Jorge Possiel no pudo largar la final. Un fallo eléctrico impidió su largada, pero el piloto misionero se mantiene entre los protagonistas del campeonato.
En la segunda batería, Jorge Possiel tuvo una buena partida, luchó con Martin Leston para poder avanzar. Leston le pasó a Sebastián Di Bella y Possiel mantuvo la posición. En la próxima vuelta Leston se despistó y Possiel quedó en la 7ª colocación, no pudo avanzar más porque le faltaba velocidad final.
Los ganadores de las baterías fueron: Gastón Fontana, Nicolas Pezzucchi y Tomas Vittar.
Luego del resultado de la serie, Possiel iba a largar desde el cajón 20º pero se presentó un problema eléctrico, el Etios se apagó y no pudo largar.
“Tuvimos un problema eléctrico. Estábamos a punto de largar y se apagó. Se calentó una ficha y dejó hacer contacto con la ficha que comanda el PROCONTROL y no pudimos largar. Gracias a todos los sponsors”, cerró Jorge.
La 10ª y última fecha del campeonato 2025 del Turismo Pista será en el autódromo de La Plata, el 22 y 23 de noviembre.
Fuente: El Territorio.
