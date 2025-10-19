Toca remontar para la legión

La legión misionera representada en los pilotos eldoradenses Jorge Possiel y Luciano Viana completaron la primera serie de la Clase 3 de la novena fecha del Turismo Pista y hoy buscarán remontar en el autódromo de Toay, La Pampa.
Viana clasificó 16º en la jornada sabatina. El misionero fue protagonista en el arranque de la actividad entre los mejores diez de los entrenamientos y en la tanda definitiva de clasificación no pudo encontrar la succión adecuada para redondear el resultado que buscaba.
Se ubicó en la posición 16 con un registro de 01m26seg 963 y el objetivo será avanzar desde la serie clasificatoria en la que partirá desde la sexta posición en la primera batería.
“Complicada la clasificación porque no pude tener una buena succión, teníamos para estar más adelante.Trataré de avanzar en la serie y final”, expresó Lucho.
“Tenemos un problema con el motor, así que lo vamos a cambiar y vamos a ver qué pasa mañana (por hoy)” avisó.
Matías Canapino con Chevrolet Onix se quedó con la pole de la clasificación general de la Clase 3. La actividad arranca a las 10.05 con la primera serie a cinco vueltas.
La carrera final está pactada a las 13.52 y se podrá ver por la TV Pública.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes