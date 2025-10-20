Complicado fin de semana para Possiel

Un fallo eléctrico impidió su largada en la novena final del año, pero el piloto misionero se mantiene entre los protagonistas del campeonato.
En la segunda batería, Jorge Possiel tuvo una buena partida, luchó con Martin Leston para poder avanzar. Leston le pasó a Sebastián Di Bella y Possiel mantuvo la posición. En la próxima vuelta Leston se despistó y Possiel quedó en la 7ª colocación, no pudo avanzar más porque le faltaba velocidad final.
Los ganadores de las baterías fueron: Gaston Fontana, Nicolas Pezzucchi y Tomas Vittar.
Luego del resultado de la serie, Possiel iba a largar desde el cajón 20º pero se presentó un problema eléctrico, el Etios se apagó y no pudo largar.
Ahora el misionero deberá pensar en la última fecha que tendrá lugar en La Plata el 21-22-23 de noviembre.
“Tuvimos un problema eléctrico. Estábamos a punto de largar y se apagó. Se calentó una ficha y dejó hacer contacto con la ficha que comanda el PROCONTROL y no pudimos largar. Gracias a todos los sponsors: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Km 14 Senderos en la Selva, Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatessen, Apart Sombras del Paraná”, cerró Jorge.
Fuente: María Sol Feversani, prensa.
