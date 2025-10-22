Mairú cambia el motor y deberá remarla desde el fondo

La misionera Mairú Herrera Ahuad no tuvo una buena clasificación en la 9° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizará en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata en Buenos Aires.
Debido a las elecciones nacionales del próximo domingo, las autoridades de la ACTC, que fiscalizan la categoría, resolvieron adelantar la actividad que se desarrollará hasta el viernes.
La posadeña con el auto del Dital Fórmula, salió a cumplir con los entrenamientos y se ubicó en la 27° posición en ambas salidas a pista. El equipo trabajó sobre el auto, pero la misionera sintió la falta de potencia en la clasificación y marcó 1m29s535/1000 a más de 2 segundos del poleman Thiago Falivene, quien paró los relojes en 1m27s284/1000.
Luego de la clasificación, el equipo resolvió cambiar el impulsor por lo que se le quitó los tiempos y deberá largar en el fondo tanto en la tercera series, que se disputará mañana por la mañana, como en la primera final que se disputará por la tarde.
La misionera manda en el campeonato ‘CB Shoes’, que agrupa a todas las damas de la categoría, con 807 puntos. Mientras que en el campeonato general la posadeña se ubica en la 18° posición con 254.5 puntos.
Mairu agradeció a mi familia, al equipo Dital Fórmula por el trabajo, a los sponsor Crucero del Norte -Grupo Petri, Delidrinks Sucursal Puerto Rico, Yerba Mate Rosamonte, Mega Seguridad, Ferretería La Bola de Oro, Qué Frío Hielos, y Pole Position Indumentaria.
La actividad seguirá el jueves desde las 8.16 con la disputa de las series. Por la tarde, desde las 15.05 y por la TV Pública, se podrá ver la primera final que tendrá una extensión de 12 vueltas o 20 minutos. El viernes se cerrará la fecha con la disputa de la segunda final que se pondrá en marcha desde las 14 y se podrá ver por la TV Pública.
