Mairú quedó a un paso de la consagración en la Copa CB Shoes

La misionera Mairú Herrera Ahuad logró avanzar en la 2° final de la 9° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó este viernes en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata en Buenos Aires y terminó en la 16° posición. Además, ganó la Copa CB Shoes y con los puntos sumados quedó a un paso de la consagración en el torneo que agrupa a las Damas de la categoría.
Para la segunda final, el Dital Fórmula repasó todo el auto. Mairú largó en la 22° posición y se vino para adelante y avanzó hasta la 15° posición, pero sobre el final un problema en la caja –saltaba la 3°-hizo que vea la bandera a cuadros en la 16° posición. El vencedor fue Thiago Falivene.
Mairu fue la dama mejor ubicada y ganó la Copa CB Shoes que agrupa a todas las damas de la categoría. Fue su 12° victoria entre las Damas y con los puntos sumados llegó a 898 puntos y le sacó 214 puntos a sus perseguidores cuando quedan 263,5 puntos en juego (las dos últimas fechas serán de puntaje y medio).
En el campeonato general Mairú se ubica en la 18° posición con 276,5 puntos y mantiene las chances de entrar entre los 3 de último minuto del playoffs del campeonato en la próxima fecha.
“Cerramos una fecha complicada, por suerte hoy pudimos terminar pese a los problemas de caja. Ganamos la Copa CB Shoes y dimos un paso más. Iremos a las dos últimas para cerrar de la mejor manera el campeonato general y buscar la consagración en Toay de la Copa CB Shoes. Se lo dedico al equipo que tanto trabajo y a mi familia que siempre me acompaña”, indicó la misionera.
Mairu agradeció a mi familia, al equipo Dital Fórmula por el trabajo, a los sponsor Crucero del Norte -Grupo Petri, Delidrinks Sucursal Puerto Rico, Yerba Mate Rosamonte, Mega Seguridad, Ferretería La Bola de Oro, Qué Frío Hielos, y Pole Position Indumentaria.
La próxima fecha, la décima y anteúltima del calendario se disputará el 16 de noviembre en el Autódromo de Toay, La Pampa, junto al Turismo Carretera (TC).
