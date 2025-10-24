Mairú sufrió con la batería y abandonó en la primera final

La misionera Mairú Herrera Ahuad no pudo terminar la primera final de la 9° fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se realizó este jueves en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata en Buenos Aires.
La jornada empezó temprano para la posadeña con el auto del Dital Fórmula y largó en el último lugar en la tercera serie, por el cambio del impulsor. Mairú se vino desde la 11° posición y avanzó hasta la 8° posición. El vencedor fue Francisco Olaverría.
Por la tarde, salió a correr la primera final y aprovechando el gran auto que le entregó el equipo fue avanzando posiciones desde el fondo del pelotón (había largado en la 30° posición). La misionera llegó a ganar 10 puestos, pero cuando faltaban 2 vueltas para el final un problema en la batería de auto hizo que se tenga que parar y abandonar la competencia. La prueba fue ganada por Málek El Bacha.
Mairu agradeció a mi familia, al equipo Dital Fórmula por el trabajo, a los sponsor Crucero del Norte -Grupo Petri, Delidrinks Sucursal Puerto Rico, Yerba Mate Rosamonte, Mega Seguridad, Ferretería La Bola de Oro, Qué Frío Hielos, y Pole Position Indumentaria.
La actividad seguirá el viernes con la disputa de la segunda final que se pondrá en marcha desde las 14 y se podrá ver por la TV Pública.
Fuente: El Territorio.
