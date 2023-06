Grimaldi ganó la 4ª fecha de la Iame Argentina

Lunes 5: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Deportivo Corpus, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña. Martes 6: Fútbol. 15.30 hs. Jorge Gibson Brown vs Atlético Posadas y Huracán vs La Picada, por el Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña.