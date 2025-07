Posadas será sede de la quinta fecha del Misionero de Karting

Lunes 28: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la 2° fecha de la Reválida B del Federal A, en Rocamora. Miércoles 30: Fútbol. 20.00 hs. Eldorado vs Posadas, por la 4° fecha de la Copa País, en cancha de Guaraní de Eldorado. Sábado 1: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní vs Estudio Galeano, en Villa Sarita y Brown-Huracán, en Villa Urquiza, semifinales del torneo Apertura de la LPF. Sábado 1: Fútbol. 16.00 hs. Sportivo Las Parejas vs Crucero del Norte, por la 3° fecha de la Reválida del Federal A. Domingo 2: Fútbol. 15.30 hs. Sol de América vs Bartolomé Mitre, por la 3° fecha de la Reválida del Federal A.