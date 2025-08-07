El karting vuelve a rugir en Posadas

Tras casi un año de ausencia, el Campeonato Misionero de Karting en Pista regresa este fin de semana al kartódromo de Posadas para disputar la quinta fecha de la temporada, en un evento que también incluirá festejos por el Día del Niño.
El trazado capitalino no había recibido competencias durante el 2025 debido a trabajos de remodelación vinculados al reasfaltado del circuito, preparativos que se realizaron para la llegada del Turismo Carretera a la provincia. Por ese motivo, las fechas anteriores del campeonato se desarrollaron en el autódromo de Oberá.
El presidente del Automóvil Club Misiones (ACM), Germán Cortese, confirmó que se llevaron a cabo intervenciones específicas para adaptar el nuevo asfalto a las exigencias del karting. “Se hicieron modificaciones para que con el asfalto nuevo tenga ingresos en la parte niveles que no toquen los kartings y que pasen bien”, explicó. Además, indicó que se trabajó sobre los pianos y que el trazado “está en óptimas condiciones”.
Con respecto al cronograma del fin de semana, Cortese adelantó que el evento tendrá un tinte especial, ya que servirá también para celebrar el Día del Niño.
“Parte de las categorías tendrán invitados, como la Máster. Además se recuperarán fechas que no se pudieron realizar. Así que habrá mucha actividad en pista”, sostuvo el titular del ACM. También invitó a las familias a acercarse al predio, donde habrá distintos tipos de entretenimientos pensados especialmente para los más chicos.
Fuente: Primera Edición.
