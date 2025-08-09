Posadas vuelve a tener acción

Entre hoy y mañana se vivirá a pleno la acción del Misionero de Karting -fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo- en el trazado 6B del kartódromo de Posadas, que a diferencia del último utilizado en la séptima fecha de la edición del 2024, no ocupará la “chicana”. El circuito elegido tiene una extensión de 1.095 metros.
Será una fecha especial para la categoría Master, ya que podrán correr con invitados. Para ello, eligieron a un piloto que no está rankeado en la categoría, sin límite de edad.
Respecto a las actividades y modalidad de carrera, los Entrenamientos y Clasificación serán de libre elección, pudiendo participar tanto el piloto titular como el invitado. Habrá dos finales, una del piloto titular y una del invitado, el orden de la carrera será publicado en el cronograma oficial del fin de semana. El sistema de puntos, en tanto, prevé que la carrera de los invitados otorgue el 50% de una final, al piloto titular.
Por otra parte, las categorías Junior Himpa y Cajeros Promocional completarán las actividades de la tercera fecha, que se había suspendido por las elecciones en junio. Así es que aquellas que deban hacer la doble fecha correrán el sábado Entrenamientos, Clasificación, Serie y Final (correspondientes a la tercera). Mientras que el domingo se repetirá toda la misma actividad, pertinentes a la fecha en curso.
Con la quinta fecha llega también el inicio de la segunda mitad del campeonato y sumar puntos será clave para quiénes lideran la tabla de posiciones de cada categoría.
Entre los más pequeños, categoría Escuela, el primer puesto continúa en manos de Valentino Silveira que suma 122 puntos; en la Cadetes el líder es Tadeo Rogaczewski con 85 unidades; Alejandra Drozynski sigue peleando en lo más alto con 141; en la categoría Junior 150 Dylan Delgado llega a esta quinta fecha con 104,5 puntos; mientras que entre los pilotos de la Junior Himpa el puntero es Lautaro Gritti con 70 puntos.
Diego Bogado con 85 puntos es el que más suma en la Master; el que comanda la tabla en la Cajeros Promocional es Javier Mucci que tiene 79 unidades; Martín Jaskulski tomó ahora la delantera y se posiciona primero en la categoría Senior; y en la 13 HP Himpa el líder continúa siendo Javier Kupski con 121 puntos.
Desde la Federación invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de las carreras más atrapantes del karting y a acompañar al deporte motor misionero.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
