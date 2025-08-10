Jornada de emociones en Posadas

Con 105 pilotos habituales -más 18 invitados en la Máster-, el karting misionero volvió a encender motores en el kartódromo de Posadas. La jornada comenzó muy temprano por la mañana con entrenamientos y desde las 13.30 inició la Clasificación.
Los más rápidos de la tarde fueron Martina Mrakava 54.558 en la categoría Copa Damas; Diego Broemser 57.027 en Escuela; Danilo Bruni 54.234 en la Junior 150; Tadeo Rogaczewski 55.398 en la Cadetes; Darío Bogado en la Master con un tiempo de 54.669; Renato Longarzo Skanata con 53.833 en la Senior y Nahuel Petri con 54.130 en la 13 HP.
Las actividades de la quinta fecha cerraron con la Serie de la Junior 150 que tuvo como ganador a Danilo Bruni. En segundo lugar llegó Uriel Husulak y tercero Tomás Kupski.
Tal como marcaba el cronograma, las categorías Cajeros Promocional y Junior Himpa disputaron en la jornada todas las actividades correspondientes a la tercera fecha (suspendida por las elecciones legislativas).
En la Clasificación, Miriam Rojas marcó la vuelta más rápida con 51.434 entre los Cajeros Promocional. En tanto que, Danilo Bruni comandó las acciones en la Junior Himpa con un tiempo de 53.094.
Luego fue el turno de las Series, donde resultaron ganadores Francisco Abente, Lautaro Gritti y Danilo Bruni entre los pilotos de la Junior Himpa. En la categoría Cajeros Promocional los primeros en llegar fueron Miriam Rojas, Javier Mucci y Fabián Carré.
La tarde coronó a los ganadores de la tercera fecha, tras correr sus finales. Miriam Rojas redondeó un sábado perfecto tras llegar primera a la bandera a cuadros y llevarse todos los puntos en juego de la Cajeros Promocional. La acompañaron en el podio Fabián Carré y Franco García.
En la final de la Junior Himpa también se repitieron ganadores. Francisco Abente se quedó con la tercera fecha, seguido por Dailo Bruni, que fue protagonista de ambas categorías donde corre y tercero fue Gerónimo Lorenzo.
El cronograma de esta jornada prevé el inicio de las actividades para esta jornada desde las 8.55 cuando inicien los entrenamientos de Junior Himpa y Cajeros, correspondientes a la fecha en curso.
Fuente: El Territorio.
