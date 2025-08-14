Apóstoles recibe la quinta del terrado

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting sobre tierra que se correrá este fin de semana en el circuito Mariano Olexyn del Auto Club Apóstoles, ya genera una marcada expectativa en toda la región.
Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento oficial y desde la Federación confirmaron unos 120 pilotos para lo que será esta cita que se anticipa un clima ideal para la pista y que sea un fiesta de la especialidad.
En la presentación estuvieron presentes el piloto Benicio Tomasino, la Intendente, María Eugenia Safran, el presidente de la Federación de Moto y Karting, Alejandro Godoy, el titular del Auto Club Apóstoles, Julio Klekailo. Además Diego Conti, quien es el jefe coordinador de la Unidad Regional X de Vialidad Provincial y el Director de Deportes, Aldo Da Silva.
Julio Klekailo presidente del Auto Club Apóstoles realtó en la ocasión: “estamos con gran expectativa y las condiciones del tiempo nos acompañará para una hermosa fiesta deportiva. Inclusive muchos pilotos, familias que acompañan el Karting nos pidieron llegar el viernes aprovechando el feriado, serán bien recibidos en nuestras instalaciones”.
Además agregó: “La entrada tiene un costo de 5 mil pesos, mientras que jubilados que presenten su carnet y menores de 12 años no abonan ingreso. En cuanto a lo deportivo habrá modificaciones en el trazado, Mieres estuvo a cargo y quedó muy lindo”.
Por su parte, Alejandro Godoy, presidente de la Federación de Karting sobre tierra anticipó: “Tenemos 120 pilotos inscriptos online, creo que se pude superar ese número;tenemos gran expectativas y volvemos a Apóstoles agradecido porque sabemos el trabajo del Auto Club, Municipalidad y Vialidad para poner en condiciones el circuito, agradecerle a Oscar Mieres por el trabajo en pista y todo esto hace que a los pilotos les guste venir a esta localidad”.
A su turno, María Eugenia Safran: “La fecha pasada se vivió una fiesta, la verdad que hubo mucha adrenalina, deporte y también muchos visitantes se congregan en cada fecha que hacemos de local. Nosotros desde el Municipio acompañamos y apoyamos este evento en el Auto Club el cual trae a muchos visitantes”.
Por su parte, Oscar Mieres detalló sobre el trazado que tendrá modificaciones para darle algo distinto a los pilotos: “tratamos de ir mejorando pero en este caso pensamos en darle algo diferente al piloto teniendo en cuenta que estaban acostumbrado a lo mismo. Entonces trabajamos la semana pasada en modificaciones en la cuarta y quinta curva que sacamos la parte del “chinchulín”, hicimos como un curvón, quedó más rápido”.
“Creo que habrá más sobrepasos. Los pilotos pudieron probar, quedó más rápido, el presidente de la Federación estuvo presente y quedó veloz. Habíamos consultado a los pilotos, a la Federación y quedamos de acuerdo. La idea es mejor kartódromo para que los pilotos disfruten, se luzcan”, añadió.
En cuanto a pilotos estuvo el joven Benicio Tomasino quien marcha segundo en el campeonato de la categoría 4T Estándar a tan solo 9 puntos de Rafa Honecker: “estamos peleando el campeonato en la Estándar, ansioso por ser local el finde nuevamente. Con algo de presión, hay que estar en buen estado físico también para pelearla estamos en eso. Tengo un preparador físico, vengo bien en ese sentido”.
“La última fecha buscamos por todos los sectores, se nos escapó la victoria pero sumamos puntos importantes ahora vamos por la revancha. Mi objetivo, ir por el uno”, agregó.
A tener en cuenta
La actividad oficial será desde el sábado a las 9,30 con entrenamientos. Las clasificaciones a las 14 y se cerrará la primera jornada a las 16,20 con las series de la categoría Escuela Copa Lustqoff y 16,40 Serie de categoría 110cc. El domingo las restantes series desde las 9,30 y las finales desde las 12, la última competencia se tiene prevista para las 14.20.
