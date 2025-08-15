El karting de tierra llega con cambios a la fecha en Apóstoles

La 5° fecha del Campeonato Misionero de Karting en trazados terrados se disputará el fin de semana en el kartódromo «Mariano Olexyn» de Apóstoles y el Auto Club Apóstoles (ACA) presentará una nueva variante al trazado de la Capital Nacional de la Yerba Mate.
La actividad comenzará mañana sábado, desde las 9.30, con los entrenamientos, las clasificaciones y la disputa de las primeras series. El domingo, desde las 9.30 se correrán el resto de las series y las finales de cada una de las categorías.
Desde la Organización se informó los costos de acceso definiéndose en $5.000 La entrada general, $1.000 cada vehículo, en tanto que los niños menores de 12 años y jubilados no abonarán el ingreso.
Desde el ACA adelantaron que habrá servicio de cantina. La fecha contará con la televisación de las series y las finales, el domingo, desde las 9 por el canal de Youtube de Mundo Motor Misiones y por la pantalla de Canal 6 de Posadas.
Fuente: El Territorio.
