Legión misionera lista para el Gran Premio Coronación en Río Cuarto

Los pilotos misioneros se preparan para afrontar un fin de semana decisivo en el Gran Premio Coronación del Campeonato Argentino de Karting, que se disputará en el kartódromo «Parque Ciudad» de Río Cuarto, Córdoba, bajo la fiscalización de la CDA del Automóvil Club Argentino.
El Rosamonte Racing Team, representado por Valentino y Thiago Silveira, será parte de la competencia junto a Felipe y Francisco Morgenstern y Nicolás Huta. Valentino encara la fecha con posibilidades matemáticas en la categoría Mini, en la que fue protagonista a lo largo de la temporada, mientras que Thiago continúa sumando experiencia en su primera campaña nacional.
Las actividades comenzarán el viernes con tres tandas cronometradas. El sábado, las clasificaciones se realizarán a las 12 y darán paso a las dos mangas, para cerrar la jornada con el Súper Heat a las 16.30. El domingo, la final está prevista para las 12.
Adrián Silveira, jefe del equipo y padre de los hermanos, destacó el trabajo previo y el desafío que significa correr a nivel nacional. “Estuvimos probando los kartings el lunes con los chasis Ternengo, que son distintos a los del Misionero de Karting, para estar a tono nuevamente con el Argentino”, señaló. Además, remarcó el valor de la experiencia y el esfuerzo familiar: “Es un fin de semana intenso, son muchas tandas. Entre cada una hay que trabajar mucho en los kartings, se sortean motores y los chicos se levantan temprano. Lo importante es vivir lo que significa un Campeonato Argentino y competir con los mejores del país”.
En la categoría Mini, cuatro pilotos pelean por el título: Galarza (Mar del Plata) lidera con 196 puntos, seguido por Lucero (Mendoza) con 194, Kozac (La Pampa) con 160 y Valentino Silveira (Misiones) también con 160. Esta fecha otorga un total de 82 puntos, distribuidos en 2 por la Pole Position, 15 por cada manga, 20 por el Súper Heat y 30 por la final.
En la categoría Escuela estará presente Diego Broemser, quien debutará en Mini. En Cadetes, la representación misionera estará a cargo de Felipe y Francisco Morgenstern, junto al obereño Nicolás Huta.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes