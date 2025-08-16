Fiesta del karting en circuitos terrados

El kartódromo «Mariano Olexyn» de la Apóstoles es el escenario de la 5ª fecha del Campeonato Misionero de Karting en trazados terrados, en la que el Auto Club Apóstoles (ACA) presentará una nueva variante al trazado de la Capital Nacional de la Yerba Mate.
La actividad comienza esta mañana, desde las 9.30, con los entrenamientos, las clasificaciones y la disputa de las primeras series. Mañana, a las 9.30, se correrán el resto de las series y las finales de cada una de las categorías.
Desde la organización se informó los costos de acceso definiéndose en $5000 La entrada general, $1000 cada vehículo, en tanto que los niños menores de 12 años y jubilados no abonarán el ingreso.
Desde el ACA adelantaron que habrá servicio de cantina. La fecha contará con la televisación de las series y las finales, mañana, desde las 9 por el canal de Youtube de Mundo Motor Misiones y por la pantalla de Canal 6 de Posadas.
Fuente: El Territorio.
