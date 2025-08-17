El Misionero puso quinta en Apóstoles

El kartódromo «Mariano Olexyn» de Apóstoles fue escenario ayer del inicio de la actividad oficial del fin de semana de la 5ª fecha del Campeonato Misionero de Karting en Circuitos Terrados, con la realización de los entrenamientos y la disputa de las clasificaciones y las primeras series.
El trazado volvió a mostrarse en muy buenas condiciones para que los más de 100 inscriptos puedan mostrar sus capacidades.
Con la novedad de presentar una nueva variante como desafío para los pilotos, el trazado volvió a mostrarse en muy buenas condiciones para que los más de 100 inscriptos puedan mostrar sus capacidades.
En las primeras horas de la tarde se dio inicio a las clasificaciones. Felipe Horeyco fue el más rápido en la Copa Lusqtoff con un tiempo de 44s213; para quedar por delante de Henri Gruss y Cristóbal Maldonado. En Kart 110cc el mejor fue el piloto de Campo Grande Lucio Sartori con un registro de 41s565. Segundo fue Pedro Brizuela y tercero Paulo Weremczuk.
El posadeño Dylan Delgado se quedó con la pole en categoría Junior al detener los relojes en 50s101 y así ubicarse por delante de Uriel Husulak y Ezequiel Carballo. Manuel Tajada se destacó en Veteranos con un tiempo de 51s312. Lo secundaron el campeón Juan Vignolo y Luis Aranda.
El piloto de Capioví Alejandro Rodríguez, líder del campeonato en la categoría Senior, fue también el dominador de la clasificación gracias a los 48s683 que marcó en su vuelta, lo que le alcanzó para doblegar a Oscar Herrera y Fabio Malander que fueron 2° y 3° respectivamente.
Franco Stockmans hizo la pole en categoría Libre con un tiempo de 48s136 para dejar segundo a José Verón Do Santo y tercero a Sergio Ramírez. El campeón Tomás Alcaraz se adueñó del mejor tiempo en la categoría Estándar. Su vuelta fue de 49s206. Gabriel Kobernick y Benicio Tomasino lo acompañaron en los tres primeros puestos.
Finalmente en Súperkart el piloto de Campo Viera Marcos Cigelski extendió su buen andar y se quedó con el mejor tiempo al registrar 53s545, tiempo que no pudieron doblegar ni José Carballo ni el campeón Fabricio Caminos que finalizaron segundo y tercero.
La jornada sabatina se cerró con las series clasificatorias disputadas por la Copa Lusqtoff y la Kart 110cc. En la Lusqtoff en pista se impuso Theo Marín, pero fue penalizado por realizar una superación con bandera amarilla, por lo que cayó al segundo puesto dejando la victoria en manos de Felipe Horeyco. En Kart 110cc se impuso Paulo Weremczuk que finalizó por delante de Lucio Sartori y Ambar Tomasino.
Este domingo desde las 9.30 se correrán el resto de las series y las finales de cada una de las categorías. Desde la Organización se informó los costos de acceso es de $5000 la entrada general, $2000 cada vehículo, en tanto que los niños menores de 12 años y jubilados no abonarán el ingreso. La fecha contará con la televisación de las series y las finales el domingo desde las 9 por el canal de Youtube de Mundo Motor Misiones y por la pantalla de Canal 6 de Posadas.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
