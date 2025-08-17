Valentino Silveira adelante en la final

Valentino Silveira tuvo una destaca actuación en la jornada del sábado en el GP Coronación del Argentino de Karting que se realiza en el kartódromo de Río Cuarto en Córdoba.
Ganó en la Manga 2 y en el Súper Heat en la categoría Miní. Además, fue segundo en la clasificación. Con lo logrado y puntos obtenidos mantiene las chances intactas para la definición del campeonato de cara a la competencia final del domingo.
Por su parte, Thiago Silveira se destacó en la Manga 2 llegando a la 8va posición y en el Súper Heat fue 9no.
Adrian Silveira contó sobre la actuación de sus hijos «mañana largamos primero y tenemos la ilusión intacta por el campeonato de salir campeón o estar en el top 3. Vamos por eso. Thiaguito también tuvo muy buena actuación». El domingo, la carrera final será a las 12.
En la misma categoría Diego Broemser estará largando la final desde la 5° posición.
Huta pudo avanzar
El obereño Nicolás Huta se ubicó en la 6° posición en el Súper Heat de la categoría Cadete.
El piloto misionero comenzó su actividad de la categoría Cadetes de la mano del Zaffaroni Kart y se ubicó en la 8° posición en la clasificación con un tiempo de 50s729/1000. La pole la hizo Vicente Aguilar.
En la primera Manga, el obereño tuvo un roce y quedó en la 18° posición. En la segunda manga, Huta se recuperó y terminó 9°. En el Súper Heat, se realizaron ajustes que le cayeron muy bien al kart y el obereño avanzó hasta la 6° posición.
En la misma categoría Felipe Morgenstern, se ubicó tercero y Francisco Morgenstern quedó en la 16° posición.
El domingo, la jornada abrirá a las 9.45, con un warm-up antes de dar paso a las finales de cada divisional.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
