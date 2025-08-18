Gran fiesta del karting en Apóstoles

Un domingo pleno de series y finales de la 5° fecha del Campeonato Misionero de Karting en Circuitos Terrados se vivió en el kartódromo «Mariano Olexyn» de Apóstoles. Con un día de pleno sol y clima ideal, Paulo Weremzuk; Theo Marín; Dylan Delgado; Alejandro Rodríguez; Jairo Torres; Benicio Tomassino y Marcos Cigelski fueron los ganadores. Tanto Rodríguez, en categoría Senior, como Cigelski, en Superkart, encaminaron su consagración en los campeonatos de sus respectivas categorías.
La jornada inició con la disputa de las series clasificatorias. En primer término, fue el turno de los integrantes de la categoría Veteranos, una de las dos que debió disputar dos parciales. En el primero se impuso Eduardo Tomassino, mientras que el segundo fue para Manuel Tajada.
La otra categoría que disputó dos series fue la Estándar, que vio ganadores a Tomás Alcaráz y Danilo Bruni. En categoría Libre se impuso Franco Stokmans, en Junior lo hizo Uriel Husulak, en Senior Alejandro Rodríguez y en SúperKart Marcos Cigelski.
Grandes Finales
En horas del mediodía luego el receso otorgado al finalizar las series y de un agasajo que el Automóvil Club Apóstoles entregó a los niños en su día, llegó el momento de las definiciones. En primera instancia salieron a pista las “categorías formativas”, la Copa Lusqtoff y Kart 110cc.
En 110cc el vencedor fue Paulo Weremczuk que afianzó su condición de líder del campeonato. Lucio Sartori y Pedro Brizuela completaron el podio.
En la Copa Lusqtoff se impuso Theo Marín que logró su primera victoria. El puntero del certamen Bautista Gabrouski fue segundo y Cristobal Maldonado el tercero.
Al momento de la final de la categoría Junior el público, una vez más, disfrutó de un gran espectáculo. El ganador resultó Dylan Delgado que largó segundo y pudo superar a Uriel Husulak, con quien en las vueltas siguientes entabló una gran disputa por el primer puesto. En ese afán de lucha fue Husulak el que sufrió ya que cometió un error al entrar algo pasado a la chicana, lo que le significó golpear su karting con el posterior abandono. El que heredó el segundo puesto fue Juan Cruz Fiedler que mientras estuvo tercero intentó seguirles el ritmo a los líderes, algo que logró en determinados pasajes de la carrera para transformar en “cuestión de tres” la búsqueda del primer lugar.
Finalmente, el tercer escalón del podio quedó para Fabricio Sosa que en pista finalizó quinto, pero aprovechó las sanciones recibidas por Danilo Bruni y Exequiel Carvallo.
En la categoría Senior el gran dominador del fin de semana, una vez más, fue Alejandro Rodríguez que se llevó todo lo posible (clasificación, serie y final). Gracias a sus resultados y a que su mayor perseguidor en las posiciones Oscar Herrera Ahuad tuvo un fin de semana complicado, “Ale” estiró su ventaja y encaminó el campeonato.
En la categoría Libre el dominador de gran parte de la final fue Franco Stockmans que se encaminaba a la victoria hasta que un desperfecto mecánico lo dejó de a pie. Así las cosas el triunfo fue para Jairo Torres que logró restarle putos en el campeonato a Sergio Ramírez que arribó segundo. José Verón Do Santos completó el podio.
En la competencia definitiva de la Estándar fue el vigente campeón Tomás Alcaraz el que largó adelante pero no pudo soportar la presión de Benicio Tomassino que lo superó justo antes de que la competencia se interrumpiera por bandera roja, debido a un fuerte despiste de Mauricio Keller que salió de pista en la curva uno.
En el relanzamiento Tomassino sostuvo el liderazgo para llevarse el festejo por delante de Alcaraz. En el tercer puesto llegó Rafael Honecker que cumplió una gran tarea viniendo desde el 9no lugar de partida y así sumar puntos que pueden ser clave en la lucha por el título.
Entre los Súperkart el que no pierde la costumbre de ganar es Marcos Cigelski que se impuso de punta a punta (llegó a tres triunfos consecutivos lo que le valdrá un recargo en la serie de la próxima fecha). Luego de largar de la posición de privilegio aprovechó que en las primeras curvas se “engancharon” en la lucha Finke y Carballo, que marchaban segundo y tercero respectivamente, lo que generó que los demás participantes perdieran toda posibilidad de inquietar al puntero que de allí al final se dedicó a estirar su ventaja. Con el resultado Cigelski extendió su ventaja en el campeonato lo que lo hace casi inalcanzable de aquí a su finalización.
La próxima fecha del torneo se disputará en Campo Grande, 20 y 21 de septiembre, y según se anunció tendrá la disputa de todas las series clasificatorias en horas de la noche del sábado para que las finales se realicen en domingo.
Fuente: El Territorio.
