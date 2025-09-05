El misionero pone sexta en Posadas

El ruido de motores volverá a inundar el sur posadeño durante este fin de semana, con la disputa de la sexta y antepenúltima fecha del Campeonato Misionero de karting, bajo organización del Automóvil Club Misiones (ACM) y la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).
Luego de las pruebas extraoficiales previstas para este viernes, el sábado desde las 9 se pondrá en marcha la actividad oficial con los entrenamientos, mientras que por la tarde serán las clasificaciones y las primeras series.
El domingo, en tanto, llegará el plato fuerte con la disputa del resto de las series y las esperadas finalísimas para las nueve categorías.
No será un fin de semana más para el karting misionero. Y es que el reparto de puntos podría definir buena parte del campeonato en cada una de las categorías. En ese sentido, en la divisional Senior 150cc, el local Rodrigo “Piky” Errecaborde buscará ampliar ventajas sobre su más inmediato perseguidor, el eldoradense Santiago Possiel, en un mano a mano al que también podrían sumarse Martín Jaskulski y Carlos Luzney. El dato en tener en cuenta allí es que tanto Errecaborde como Possiel ya ganaron en lo que va del campeonato, requisito indispensable para consagrarse.
En cuanto a Cajeros Promocional, la lucha también está que arde entre el líder Fabián Carré y sus perseguidores más cercanos, Franco García, Javier Mucci, Armando Samwald. Los cuatro se mantienen con chances en la recta final de la temporada.
Por otra parte, en cuanto a la 13 Hp Himpa, el obereño Javier Kupski y Guillermo Ghiberto protagonizan un encarnizado mano a mano por el título; mientras que en la categoría Máster, los principales candidatos son Ezequiel Meza y Diego Bogado.
Además, en Junior Himpa, Francisco Abente lleva una luz de ventaja sobre Juan Fiedler; mientras que en la Junior, Dylan Delgado también marcha adelante sobre Julián Fa. En cuanto a las chicas, en la Copa Damas, Alejandra Drozinsky lidera con ventaja, mientras que Tadeo Rogaczewski hace lo propio en Cadetes y Valentino Silveira domina en la categoría Escuela.
