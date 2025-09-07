Longarzo Skanata se quedó con la fecha del Misionero

Se cerró este domingo en el autódromo de la capital provincial la sexta fecha del Campeonato Misionero de karting y el local Renato Longarzo Skanata sumó una nueva victoria en la categoría Senior para pelear bien arriba en las posiciones, ya en la recta final de una nueva temporada.
El posadeño fue protagonista de un carrerón en la final de titulares junto a Yoni Lukoski y Damián De Lima, quienes completaron el podio. “Fue una carrera muy divertida y competitiva, había que esperar que alguno cometiera un error y creo que lo supe aprovechar. Son puntos importantes”, dijo Renato, a la espera de las dos últimas fechas. Entre los invitados, la victoria fue de Manuel Friedrich, invitado de Carlos Luzney.
En Cajeros Promocional, Miguel Matkoski dio la sorpresa y sumó su primera victoria del año, escoltado por Miriam Rojas y Javier Mucci, el único que pudo sumar entre los tres que mandan arriba en el campeonato.
Además, en la Máster, Robertino Lukoski se llevó la victoria por delante del escolta Diego Bogado y del líder del campeonato, Ezequiel Meza, quienes prometen un mano a mano apasionante en las dos últimas fechas de la temporada.
En cuanto a la Junior 150cc, Uriel Husulak fue el vencedor de la jornada después de una maniobra de jerarquía que le permitió imponerse por delante de Danilo Bruni y del puntero del campeonato Dylan Delgado.
Por otra parte, en la Himpa Junior, Francisco Abente dominó por delante de Lautaro Gritti y Gerónimo Lorenzo, mientras que en la Himpa 13 Hp la victoria fue de Guillermo Ghiberto, que le descontó así puntos al líder, el obereño Javier Kupski, quien culminó tercero por detrás del apostoleño Adrián Silveira.
Las chicas también tuvieron ayer acción en el circuito posadeño. Y en la Copa Damas, Martina Mrakava ganó una carrera clave para descontarle a la líder Alejandra Drozinsky, por delante de Melisa Barrios y Loreley Alegre.
Valentino Silveira fue el ganador en la final de Escuela, que tuvo un susto mayor tras un vuelco de Diego Broemser, quien salió despedido del kart. Afortunadamente, el piloto sufrió lesiones menores. Finalmente, en Cadetes, Francesco Sartori se quedó con una final que debió suspenderse por la lluvia y que cerró otra jornada a puro motor.
La próxima fecha del Misionero de karting, anteúltima de la temporada, se disputará el finde del 12 de octubre en Posadas.
Fuente: Primera Edición.
