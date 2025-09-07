Un sábado de primerizos

La sexta fecha del Campeonato Misionero de karting se vive a pleno en el kartódromo de Posadas.
En la Copa Damas, la posadeña Candela Espindola viene teniendo un fin de semana perfecto luego de lograr la pole y ganar la serie. En la batería fue segunda Martina Mrakava y tercera llegó Loreley Alegre.
Luan Panasiuk se alzó con su primera pole en la categoría Escuela con un tiempo de 58s442/1000. Por 20/100 dejó segundo a Valentino Silveira y tercero fue Diego Broemser.
Juan Cruz Fiedler fue el más rápido en la Junior Himpa con 52s901/1000 y dejó segundo Lautaro Gritti por 186/100 y tercero fue Geronimo Lorenzo, quien quedó a 256/1000.
El posadeño Tadeo Rogaczewski fue el más veloz en Cadetes con 55s730/1000, quedó segundo Benjamín Pona y tercero Felipe González. El apostoleño Adrián Silveira logró su primera pole en la 13 HP con registro de 54s189/1000 y le ganó la clasificación por solo 003/1000 a Nahuel Petri. Tercero fue Guillermo Ghiberto.
Miguel Matkoski fue otro que por primera vez logró una pole y lo hizo en Cajeros Promocional con tiempo de 51s447/1000. El piloto de Alem dejó segundo al campeón Franco García y tercero fue Fabián Carre.
En la Senior, el campeón Yonatan Lukoski fue el más rápido y marcó 53s661/1000. El piloto de Roca logró su primera pole del año y buscará redondear un buen fin de semana con su invitado Ayrton Bose que vuelve a competir. Fue segundo la dupla Damián De Lima-Marcos Lory y tercero quedó Renato Skanata-Nicolás Lembo.
Por la tercera fecha se pusieron al día la categoría Máster, que tuvo como vencedor a Ezequiel Meza quien ganó por primera vez, seguido por Robertino Lukoski y Germán Hopmeier; y la Junior, categoría en la que se impuso Dylan Delgado, seguido por Tomas Kupski y Mateo Panasiuk.
El cronograma para hoy prevé el inicio de las actividades para las 9.55 con los entrenamientos de las categorías Master y Junior 150, correspondientes a la fecha en curso. La final de titulares de la Senior será a las 11.25, mientras que el resto de las categorías lo harán desde las 13.35.
Fuente: Pablo Lizarraga, El Territorio.
Comentarios recientes