Postergan la fecha del karting terrado

La Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK), decidió postergar la 6° fecha que debía disputarse el próximo fin de semana debido a los desfavorables pronósticos meteorológicos.
Por esta razón, la sede de la próxima competencia se mantendrá en el circuito «Mauro Nichueda» de Campo Grande, para los días 27 y 28 de septiembre.
La 5° fecha del certamen se vivió en el kartódromo «Mariano Olexyn» de Apóstoles, con un día de pleno sol y clima ideal, Paulo Weremzuk; Theo Marín; Dylan Delgado; Alejandro Rodríguez; Jairo Torres; Benicio Tomassino y Marcos Cigelski fueron los ganadores.
Tanto Rodríguez, en categoría Senior, como Cigelski, en Superkart, encaminaron su consagración en los campeonatos de sus respectivas categorías.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
