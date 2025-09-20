Los Vidal Rodríguez se suben al karting terrado

La familia Vidal Rodríguez, de reconocida trayectoria en el deporte motor misionero, asumirá un nuevo desafío. Es que Lisandro, Gabriel y su hijo Matías se sumarán al Campeonato Misionero de Karting en Circuitos Terrados.
Harán su presentación en la sexta fecha que se disputará en Campo Grande el fin de semana del 27 y 28 de septiembre.
Leo Kainer será el encargado de la preparación y atención de las máquinas, dos de categoría Veteranos (Gabriel y Lisandro) y la restante en Estándar (Matías).
«Leo Kainer es el preparador y tendrá la atención en pista de los tres karting», comentó Gabriel Vidal Rodríguez a colega Lumpy Silvester,
«Será debut para los tres, no cuenta mi fugaz participación en fechas anteriores ya que solo dí pocas vueltas y fue de prepo», acotó.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
